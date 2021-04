Paulo Maiurino define nova cúpula da Polícia Federal

Conjur - O novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, nomeado no último dia 6, escolheu o delegado Rodrigo Carneiro para ser o diretor de Inteligência Policial da corporação. Com a definição do nome, o chefe da PF já definiu o seu primeiro escalão.

Carneiro, convidado para posto de número 2, era o atual superintendente em Minas Gerais.

Além dele, Luiz Flávio Zampronha comandará o Dicor (Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado), Alessandro Moretti ficará na DTI (Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação) e Osvaldo Gomide assumiu a DGP (Diretoria de Gestão de Pessoal).

Cairo Duarte, na Direx (Diretoria Executiva), e Marcelo Andrade, como chefe de gabinete, completam a equipe de Maiurino.

