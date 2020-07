Paulo Marinho diz que aceita fazer acareação com Flávio Bolsonaro

O empresário Paulo Marinho afirmou nesta segunda-feira (20) que está disposto a participar de uma acareação com o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no inquérito que investiga denúncia de vazamento da Operação Furna da Onça edit

247 - “Estou à disposição do MPF para a acareação com o senador – é só marcar data, hora e local que lá estarei”, escreveu Marinho no Twitter.

O empresário reafirma seus depoimentos anteriores, e questionou as declarações de Flávio desta segunda: “ Reafirmo tudo que relatei nos meus três depoimentos. Já o senador assumiu que esteve na minha casa na reunião do dia 13/12/18, mas não soube de nada. Francamente, senador!”

Flávio prestou depoimento nesta segunda em investigação aberta para apurar , que revelou movimentações financeiras atípicas nas contas de seu ex-assessor Fabrício Queiroz e o arrastou para o centro de uma investigação criminal sobre desvios de salários de funcionários na Assembleia Legislativa do Rio, informa o Estadão.

