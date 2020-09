Paulo Moreira Leite: “Este 7 de setembro é a independência que não houve”

"Aquela glória que se aprende no livros de história, aquela imagem da espada de D. Pedro a cavalo, e quando você vai crescendo, amadurecendo, você vê que aquilo era uma ilusão. Não fomos e não somos independentes”, diz o jornalista Paulo Moreira Leite no Bom Dia 247 desta segunda-feira (7) edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (7), disse que a comemoração da Independência do Brasil é uma “ilusão”. “Este 7 de setembro é a Independência que não houve. Aquela glória que se aprende no livros de história, aquela imagem da espada de D. Pedro a cavalo, e quando você vai crescendo, amadurecendo, você vê que aquilo era uma ilusão. Não fomos e não somos independentes”, afirmou.

Ainda segundo ele, o Brasil “nunca foi dono de seu destino” e a Proclamação da Independência ocorreu em um “ponto fora da curva do século XIX”. Para Paulo Moreira Leite, o pronunciamento que será feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta tarde vem em boa hora. “Vivemos uma situação de humilhação nacional, ainda mais no Dia da Independência. Temos um presidente que declara diariamente sua submissão aos Estados Unidos, ao Trump, que é uma tragédia universal, ao reacionarismo universal (...) ele se ajoelha cotidianamente.

“Nestas circunstâncias, ter Lula falando em cadeia nacional para os brasileiros às 15 horas é um momento histórico. É um momento que vai servir par fortalecer nossa dignidade, nossa consciência de que é preciso resistir e luta. Acho que vai mudar a história da nossa Independência, do 7 de setembro”, afirmou.

