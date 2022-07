Paulo Pimenta: “Colocaram um bando de tarados na Caixa”

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) participou do programa Giro das Onze, da TV 247, e comentou o escândalo de assédio sexual e moral do ex-presidente Pedro Gruimarães, denunciado por servidores da Caixa Econômica Federal.

“A impressão que tenho é que colocaram um bando de tarados na Caixa. Pelo que entendi, além do Pedro Guimarães tinha uma turma na volta que protegia e tentava escolher as funcionárias para acompanhar eventos, marcavam viagens, destacavam pessoas para ir as viagens. E era nesse esquema criminoso que, de novo, aparece o nome da Michelle Bolsonaro”, afirmou o deputado, que já afirmou considerar que a primeira-dama é “o fio desencapado” e que diante dos vários indícios de irregularidades a investigação contra Michelle Bolsonaro é necessária.

“Pedro Guimarães tinha um canal direto com a Michelle, inclusive ela que mandava e-mails direto para ele sobre pessoas que deveriam fazer empréstimo subsidiado na Caixa Econômica Federal”, destacou.

Pimenta lembrou que “tem provas de que ela [Michele] recebeu R$ 89 mil na conta” e questionou: “Por que nunca foi quebrado o sigilo bancário dela? Por que a Polícia Federal nunca a chamou para depor?”.

