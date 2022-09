Paulo Pimenta diz que traficante, miliciano, assaltante de banco ou corrupto compram imóveis com dinheiro vivo

Quase metade do patrimônio em imóveis da família de Jair Bolsonaro (PL) foi comprada nas últimas três décadas com dinheiro em espécie edit

Apoie o 247

ICL

247 - "Você conhece alguém que compra imóveis às dezenas e paga com dinheiro vivo ? Eu não conheço. Quem faz isso ou é traficante, miliciano, assaltante de banco ou corrupto" - escreve no Twitter o deputado petista Paulo Pimenta.

Você conhece alguém que compra imóveis às dezenas e paga com dinheiro vivo ? Eu não conheço. Quem faz isso ou é traficante, miliciano, assaltante de banco ou corrupto. — Paulo Pimenta 1307 (@DeputadoFederal) September 4, 2022

Quase metade do patrimônio em imóveis da família de Jair Bolsonaro (PL) foi comprada nas últimas três décadas com dinheiro em espécie, segundo Thiago Herdy e Juliana Dal Piva, do UOL.

Desde 1990, o clã Bolsonaro negociou 107 imóveis. Destes, "pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã", conta a reportagem.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.