Paulo Pimenta irá solicitar desarquivamento de acusações de Tacla Duran contra Moro e Dallagnol

247 - O deputado Paulo Pimenta anunciou em suas redes sociais que irá protocolar nesta quinta-feira (3) uma pedido de desarquivamento das denúncias do advogado Rodrigo Tacla Duran contra o ex-juiz Sergio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol.

Pimenta relatou foi a Madrid, em outubro de 2017, com o ex-deputado Wadih Damous e conversou com Tacla Duran. “Reunimos toda documentação e fizemos uma representação na @MPF_PGR que foi arquivada sem investigação”.

Ele explicou que “as denúncias envolvem não só a indústria das delações mas tb uma série de outros ilegalidades cometidas por Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e os Golden Boys. A @MPF_PGR nunca quiz investigar nada.”

O procurador-geral da República, Augusto Aras, retomou a negociação de um acordo de delação premiada com o advogado Rodrigo Tacla Duran, que mira um amigo de Sérgio Moro, e pode ser usada para atacar o ex-ministro da Justiça - ao deixar o cargo no dia 24 de abril, o ex-juiz denunciou tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Em 2016, a Operação Lava Jato rejeitou a proposta de delação e Tacla Duran, que era operador financeiro da Odebrecht em contas no exterior e teve seu acordo de colaboração recusado por suspeita de omissão de atos ilícitos e ocultação de dinheiro. Ele está foragido.

