Paulo Pimenta: "O terrorista do Espírito Santo não usava boné escrito CPX"

247 - O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) comentou nas redes sociais o atentado cometido por um adolescente de 16 anos contra duas escolas de Aracruz, município do Espírito Santo, que vitimou pelo menos quatro pessoas.

O deputado resgatou a criminosa fake news divulgada nas redes sociais durante a campanha eleitoral de que o presidente Lula (PT) teria usado um boné que seria de uma facção criminosa em ato no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O boné com a sigla “CPX”, lhe foi presenteado como lembrança da comunidade, trata-se de uma abreviação de “complexo”, e é como os residentes se referem às comunidades periféricas.

"O terrorista do Espírito Santo não usava boné escrito CPX e não foi criado em nenhuma comunidade. Era branco, filho de um oficial da PM, usava símbolo nazista e seguia a cartilha da extrema-direita. Talvez ele seja mais uma vítima do ódio implantado pelos "cidadãos de bem" no país", escreveu o parlamentar.

