Paulo Pimenta: 'qual seria a reação do Exército se caso Pazuello acontecesse nos governos do PT?'

Deputado federal Paulo Pimenta questionou se a reação do Exército - que não puniu o general Eduardo Pazuello por participar de um ato político em apoio a Jair Bolsonaro - seria a mesma caso acontecesse nos governos do PT edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) usou as redes sociais para criticar a decisão do Comando do Exército de não aplicar uma punição contra o general Eduardo Pazuello, que participou de um ato em apoio ao governo Jair Bolsonaro.

“Eu pergunto e peço que você pense e me responda: o que teria acontecido se um General da ativa tivesse participado dos atos em defesa da @dilmabr em pleno processo do golpe? Ou se um General da ativa fosse a Curitiba manifestar apoio ao @LulaOficial. Como o exército reagiria?”, postou o parlamentar no Twitter.

Confira a postagem de Paulo Pimenta sobre o assunto.

Eu pergunto e peço que você pense e me responda: o que teria acontecido se um General da ativa tivesse participado dos atos em defesa da @dilmabr em pleno processo do golpe? Ou se um General da ativa fosse a Curitiba manifestar apoio ao @LulaOficial. Como o exército reagiria? — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) June 4, 2021

