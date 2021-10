Paulo Pimenta: quer dizer que André Esteves é quem manda na política econômica?

Para o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), "cada vez mais fica evidente que a turma do golpe fez o que fez para enriquecer e jogar o povo na miséria e na fome" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) comentou em sua página nas redes sociais a revelação de um áudio em que o banqueiro André Esteves evidencia a sua total influência sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

"Quer dizer que André Esteves, dono do BTG, que tinha Paulo Guedes como um de seus sócios é o cara que orienta a política economica do país? Cada vez mais fica evidente que a turma do golpe fez o que fez para enriquecer e jogar o povo na miséria e na fome", destacou o parlamentar.

Quer dizer que André Esteves, dono do BTG, que tinha Paulo Guedes como um de seus sócios é o cara que orienta a política economica do país?



Cada vez mais fica evidente que a turma do golpe fez o que fez para enriquecer e jogar o povo na miséria e na fome. PUBLICIDADE October 24, 2021