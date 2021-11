Paulo Pimenta questiona agressão de seguranças de Bolsonaro contra jornalistas: 'imagina se alguém tentasse dar uma facada'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) usou o Twitter para comparar as agressões contra os jornalistas feitas pelos seguranças que integravam a comitiva de Jair Bolsonaro durante sua viagem à Itália a ineficácia dos agentes no caso da facada durante um ato de campanha em Minas Gerais.

“Se os jornalistas são agredidos por se aproximarem de Bolsonaro para fazer uma simples pergunta, imagina o que os jagunços e capangas que andam com ele fariam se alguém tentasse se aproximar para dar uma facada”, postou o parlamentar.

A agressão contra os profissionais de imprensa foi registrada no dia 31 de outubro, quando Bolsonaro foi questionado sobre os motivos que o levaram a desistir de participar da reunião da Cúpula do Clima, realizada em Glasgow, Escócia. O mandatário brasileiro reagiu com rispidez e os seguranças tentaram afastar os jornalistas com socos e empurrões.O jornalista Jamil Chade teve seu celular tomado e jogado na rua pelos agentes.

Confira a postagem de Paulo Pimenta sobre o assunto.

Se os jornalista são agredidos por se aproximarem de Bolsonaro para fazer uma simples pergunta, imagina o que os jagunço e capangas que andam com ele fariam se alguém tentasse se aproximar para dar uma facada.

