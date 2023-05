Paulo Pimenta questiona Google por publicar nota contra o PL 2630 em sua plataforma

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, criticou nesta segunda-feira (1) a plataforma Google pela campanha contra a aprovação do PL das Fake News.

Pelas redes socias, Pimenta questionou se seria aceitável que uma empresa que controla 96% das buscas no Brasil utilizasse sua plataforma para defender seus próprios interesses de forma unilateral. "Imaginem o escândalo que seria se o governo usasse suas bases de dados da Saúde ou do Bolsa Família para defender sua posição", escreveu o ministro.

O Google passou a exibir nesta segunda-feira, em sua home um link contrário ao PL 2630/2020. Intitulado “O PL das Fake News pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil”, o link direciona para um artigo assinado por Marcelo Lacerda, diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da empresa no Brasil. No texto, o Google argumenta que o PL pode prejudicar a internet livre e o ecossistema de informações.

>>> Senacon vai averiguar possível 'prática abusiva' do Google sobre PL das Fake News, anuncia Dino

>>> Randolfe quer multar o Google em 20% do faturamento e bloquear as contas bancárias da empresa

É acertada a postura do Ministro @FlavioDino ao acionar o Secretário Nacional de Defesa do Consumidor, @wadih_Damous, para apurar possíveis práticas abusivas cometidas pelas empresas que estão usando suas plataformas para atacar abertamente o PL 2630. — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 1, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.