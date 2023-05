Paulo Pimenta recebe Frente Parlamentar Pela Reestatização da Eletrobrás e Coletivo Nacional dos Eletricitários

Apoie o 247

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, recebeu nesta terça-feira (2) a Frente Parlamentar Pela Reestatização da Eletrobrás e o Coletivo Nacional dos Eletricitários.

As entidades pediram efetividade e urgência nas ações do governo do presidente Lula para retomar o controle estatal da empresa, privatizada pelo governo neoliberal de Jair Bolsonaro. O próprio presidente Lula prometeu, em entrevista à TV 247, que a desestatização "não ficaria por isso".

Estiveram presentes na reunião os deputados federais Alencar Santana, Erika Kokay, Pedro Uczai e Jandira Feghali, além de representantes sindicais de todo o País.

Os membros do governo ouviram atentamente os pedidos, definiram pontos focais e prometeram retorno em breve.

Nas próximas semanas a Frente Parlamentar e o CNE farão outras agendas com ministros e vão articular outras ações a serem divulgadas.

