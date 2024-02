Paulo Teixeira ironiza data do julgamento de Moro: 'cassação no Dia da Mentira'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, foi às redes sociais ironizar o fato de o julgamento do ex-juiz suspeito e hoje senador, Sergio Moro, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), ser no dia 1º de abril.

"Pinóquio do século: Com tantas mentiras que Sergio Moro contou na Lava Jato, acabou sendo homenageado com o julgamento para sua cassação no dia 1º de abril", escreveu Teixeira na rede social X.

continua após o anúncio

No TRE-PR, serão julgadas duas ações que podem levar à cassação de Moro. Uma das ações foi ajuizada pelo Partido Liberal (PL). A outra, pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. As legendas acusam Moro de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação em sua campanha para o Senado. O Ministério Público se manifestou favoravelmente à cassação.

Pinóquio do século: Com tantas mentiras que @SF_Moro contou na Lava Jato, acabou sendo homenageado com o julgamento para sua cassação no dia 1* de Abril! continua após o anúncio February 23, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: