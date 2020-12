Pazuello: Bolsonaro não incentivará vacinação contra Covid-19 porque é contra obrigatoriedade

247 - O ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou nesta quinta-feira (17) em sessão no Senado Federal que Jair Bolsonaro não participará de campanhas publicitárias acerca da vacina contra a Covid-19 porque quer reforçar que a imunização não é obrigatória.

O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) questionou Pazuello sobre o assunto. “Ainda sobre o Presidente Bolsonaro, há pouquíssimo tempo, semanas, ele fez a seguinte declaração: ‘Eu não vou tomar a vacina, e quem quiser tomar que tome’. Eu pergunto ao senhor: o senhor, como Ministro e como cidadão, como general, o senhor também faria essa declaração?”. O ministro ainda foi perguntado se Bolsonaro tomaria a vacina em público, para incentivar a população.

Pazuello, primeiramente, disse que as questões relacionadas a Bolsonaro deveriam ser feitas a ele diretamente, mas respondeu: “sobre o Presidente ser voluntário ou não, eu acho que é o mesmo enfoque: ele está reforçando a voluntariedade, e não a obrigatoriedade. É uma visão. Eu acho que, se nós observarmos que cada um deve ter o seu processo decisório e ser voluntário ou não para essa ou para aquela vacina, essa é a liberdade que eu acho que o povo brasileiro sempre tem que ter, e nós, sim, temos que trabalhar para mostrar a eficiência, a eficácia, a segurança em campanhas, em todas as mídias, de forma muito clara. E, sim, nós vamos dar o exemplo, e todos nós, juntos e com outros atores que podem puxar a representação nacional, deverão estar presentes e apoiando essa campanha”.

