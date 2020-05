Pazuello defende militares no Ministério da Saúde e diz que ficarão por "só 90 dias"

"Temos o apoio do Ministério da Defesa, é um apoio temporário, em princípio serão só 90 dias. São pessoas preparadas para lidar com esse tipo de crise", disse o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello edit

247 - O ministro interino da Saúde defendeu nesta quinta-feira (21), em reunião tripartite do Sistema Único de Saúde (SUS), que reúne representantes da União, estados e municípios, a presença de militares no Ministério da Saúde.

Pazuello afirmou que os oficiais que integram a pasta são capacitados para os cargos que ocupam e disse que estes militares ficarão por "só 90 dias". "Para deixar claro isso a todos: temos o apoio do Ministério da Defesa, é um apoio temporário, em princípio serão só 90 dias. São militares da ativa também, que vêm trabalhar para ombrear conosco nesse momento. São pessoas preparadas para lidar com esse tipo de crise".

Ele contou também que os militares serão substituídos ao longo do tempo. 'Neste momento, precisamos desse tipo de preparo para somar às especialidades médicas, farmacêuticas, de enfermagem, da área da saúde. Para que as duas áreas juntas possam efetivamente dar uma resposta organizada, célere e adequada a cada lugar. É temporário e vou ter que substituí-los ao longo dos 90 dias por pessoas que vão sendo escolhidas e apresentadas, e a gente vai selecionando e colocando já no momento de mais normalidade".

O jornalista e novo âncora da TV 247 Rodrigo Vianna criticou a ausência de um comando qualificado no Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro.

