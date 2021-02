Pazuello diz que pandemia estava em "situação de estabilidade" e culpa novas cepas por piora no cenário

O general afirmou que, em novembro, o número de casos diários e mortes pela Covid-19 estava estável e que esperava manter a situação com a chegada da vacina. No entanto, segundo ele, o Brasil passa agora por uma "nova etapa", devido às novas mutações edit

247 - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, culpou as novas variantes do coronavírus pelo agravamento da pandemia da Covid-19 no Brasil.

Segundo o general, havia uma "situação de estabilidade" em novembro, que deveria ter sido mantida com a chegada da vacina, mas as novas cepas intensificaram o contágio:

"Estamos enfrentando uma nova etapa dessa pandemia. O vírus mutado nos dá três vezes mais contaminação", declarou, conforme reportado por Bruno Boghossian, na Folha de S.Paulo.

Pazuello não vê em seus próprios atos, como o fracasso do plano de vacinação e apoio a tratamentos sem comprovação científica, a causa pela intensificação da pandemia no Brasil.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.