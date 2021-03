Pazuello muda tom e defende "conscientização de cada um" para conter a pandemia

247 - Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, mudou de tom e passou a defender abertamente o isolamento social e uso de máscara para conter a pandemia da Covid-19.

Pazuello e o novo chefe da pasta, Marcelo Queiroga, foram à fábrica da Fiocruz nesta quarta-feira (17), na segunda aparição pública após a troca do cargo.

"O doutor Queiroga diz e vou repetir as palavras dele, começa [a prevenção] da conscientização de cada um, e não apenas da imposição das decisões do gestor. Cada um dos brasileiros tem que se conscientizar do papel e só juntos vamos poder evitar um grande número de óbitos e continuar a vida na maior normalidade possível", disse. "Vamos conviver com o coronavírus", disse o ex-ministro.

"Nós vamos controlar a pandemia e com novos hábitos. Nós vamos mudar hábitos. Hábitos de usar máscara, de lavar as mãos, hábito de manter o grau de afastamento social, novos hábitos de horários, é necessário compreender isso", pontuou.

As falas foram extraídas do Uol.

