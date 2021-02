Pazuello nomeia defensor de eletrochoque para coordenar área de saúde mental do ministério

Rafael Bernardon Ribeiro atuará no Departamento de Ações Estratégicas, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde edit

Metrópoles - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou defensor do eletrochoque ao cargo de coordenador-geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (18/2).

Rafael Bernardon Ribeiro atuará no Departamento de Ações Estratégicas, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Ele é diretor técnico do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Universidade Federal de São Paulo (Univesp).

Em entrevista ao Canal da Psiquiatria, publicada em 2013, Bernardon defendeu o procedimento. “A eletroconvulsoterapia é um tratamento usado na medicina desde 1938. E ele persiste justamente por ser muito bom. Ele tem uma resposta da ordem de 90%. O paciente tem algum benefício em nove de cada 10 casos”, afirmou.

