Pazuello pode ser candidato de Bolsonaro ao governo do Amazonas em 2022

247 - O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello poderá se candidatar a senador ou a governador no Amazonas em 2022, segundo o jornal A Crítica, que ouviu o coronel reformado do Exército Alfredo Menezes, que é considerado como o homem forte de Jair Bolsonaro no estado.

"Se ele vier para o governo, eu venho para o Senado. Ou vice-versa”, afirmou ao jornal A Crítica. Segundo ele, cabe a Bolsonaro decidir as candidaturas.

Pazuello é investigado pela falta de oxigênio durante o pico da pandemia da Covid-19 em Manaus (AM).

Em comitiva com Bolsonaro, em Manaus, Pazuello foi ovacionado por dezenas de simpatizantes bolsonaristas, que lançaram o chamado “Pazuello governador” durante a inauguração de um centro de convenções.

Bolsonaro elogia Pazuello

Em uma cerimônia de entrega de cestas básicas em Belém, Pará, nesta sexta-feira, 23, Jair Bolsonaro exaltou mais uma vez o general Eduardo Pazuello, principal alvo da CPI da Covid, principalmente pela crise de desabastecimento de oxigênio em Manaus.

Ele também admitiu, no entanto, que o governo federal demorou a adquirir doses, mas isto foi, para Bolsonaro, um ponto positivo. Segundo o ocupante do Palácio do Planalto, teria sido uma "irresponsabilidade" comprar vacinas que ainda não haviam sido autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas que já estavam sendo reconhecidas como seguras e eficazes por órgãos reguladores internacionais.

"Tirando aqueles países que produzem a vacina, o Brasil é aquele que mais vacina em números absolutos em todo o mundo. Isso é um trabalho que vem lá de trás, do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Que fez o dever de casa lá trás e não comprou (vacinas), no ano passado. Praticamente, apenas fez muitos contratos, porque precisava passar pela Anvisa. Seria uma irresponsabilidade do governo despender recursos pra algo que ninguém sabia o que era ainda porque não estava no mercado", declarou.

Mourão pode disputar o Senado

O vice-presidente, general Hamilton Mourão, afirmou, na quinta-feira, 22, que existe a possibilidade dele concorrer ao Senado após o fim de seu mandato no governo federal. “Minha participação para concorrer ao Senado ainda está em estudo”, afirmou.

O general destacou, porém, que neste momento está “preparado para cumprir minha parte como vice-presidente do presidente Bolsonaro e acompanhá-lo até o final deste mandato”.

“Na realidade, a linha de ação número um é terminar o mandato e partir daí retornar a minha vida, vamos dizer assim, de aposentado. Eu acho que já tenho uma contribuição aí de 50 anos para o nosso País. Eu acho que mereço um pouco de descanso”, comentou o vice-presidente.

