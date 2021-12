Pazuello segue internado após acidente e quadro de saúde é considerado estável

General e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello sofreu fraturas na clavícula direita e nas costelas após sofrer um acidente de moto no Rio edit

247 - O general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello permanece internado no Hospital Central das Forças Armadas, no Rio de Janeiro. O militar deu entrada na unidade após sofrer um acidente de moto na sexta-feira (24) ao desviar de um carro, na Avenida Paulo de Frontin, na altura da Praça da Bandeira, na Zona Norte da cidade. O quadro de saúde é considerado estável, de acordo com o jornal O Globo.

Pazuello sofreu fraturas na clavícula direita e nas costelas. O atendimento inicial foi feito por socorristas do Corpo de Bombeiros que, em seguida, encaminharam o militar para o hospital militar para atendimento e tratamento. O Exército informou na manhã de ontem, que o general tinha quadro de saúde estável e estava internado, cenário que segue sem alteração.

De acordo com o médico e chefe da disciplina de traumatologia da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP Fernando Baldy dos Reis em um quadro livre de complicações, o tempo de internação em casos do gênero varia, em média, entre três e quatro dias.

