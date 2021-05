Pazuello terá encontro com o comandante do Exército e negará que tenha incorrido em transgressão militar

O ex-ministro da Saúde e general fará um sustentação oral para se defender de processo disciplinar, que apura se o militar feriu regras do Exército ao participar de ato político com Bolsonaro no domingo edit

247 - O ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello pretende, segundo Caio Junqueira, da CNN Brasil, fazer uso de seu direito e se defender oralmente diante do Comando do Exército na próxima semana. Regulamento disciplinar prevê a possibilidade de defesa oral e escrita. O caso do ex-ministro abriu uma nova crise dentro das Forças Armadas.

Pazuello responde a um processo disciplinar por ter, como militar da ativa, participado de ato político ao lado de Jair Bolsonaro no último domingo (23) no Rio de Janeiro. Estatuto do Exército proíbe a manifestação política ou partidária de militares da ativa.

O general deve se encontrar com o comandante do Exército, general Paulo Sérgio, na semana que vem. A estratégia de Pazuello é negar uma eventual transgressão militar, e indicar que está disposto a ir para a reserva.

A expectativa é de que Pazuello, se punido, receberá uma advertência branda.

