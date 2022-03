Pazuello vai se filiar ao PL para concorrer à Câmara pelo Rio

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Saúde e general da reserva Eduardo Pazuello irá se filiar ao PL, partido de Jair Bolsonaro, até o final de março visando disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro, diz a coluna da jornalista Juliana Dal Piva, no UOL.

Pazuello deixou o ministério em março do ano passado no pico das mortes provocadas pela pandemia de Covid-19 no país. Ele antecipou o ingresso na reserva remunerada do Exército no início de março deste ano visando disputar as eleições de outubro. A gestão do militar à frente da pasta foi marcada pela defesa do uso da cloroquina, medicamento sem eficácia científica comprovada contra a Covid-19, pela crise de abastecimento de medicamentos e oxigênio que levou dezenas de pessoas à morte em Manaus, e pela demora na aquisição de vacinas.

Em função de sua sua gestão no enfrentamento à pandemia, Pazuello teve seu pedido de indiciamento sugerido pela CPI da Covid pelos crimes de epidemia com resultado morte, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, comunicação falsa de crime, crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos.

“Ele também é réu em outros processos relacionados à sua administração do Ministério da Saúde que ainda estão em andamento”, destaca a reportagem.

