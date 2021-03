Pazuello vê sonho de promoção no Exército comprometido por percepção negativa sobre governo Bolsonaro

Com o Ministério da Saúde pressionado pela ineficiência do gerenciamento da pandemia, a percepção negativa sobre o governo Bolsonaro cresce. A informação é de que isso prejudica a ambição do ministro de se tornar um general quatro estrelas edit

247 - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vê seu sonho de se tornar um general quatro estrelas comprometido no momento atual, com sua pasta pressionada pela ineficiência no gerenciamento da pandemia.

A coluna de Bela Megale, no Globo, apurou que o general teme que a percepção negativa sobre o governo Bolsonaro pela sociedade e até mesmo parte das Forças Armadas prevaleça.

Desta forma, nem mesmo o apoio do presidente a uma "saída honrosa" de Pazuello seria suficiente. A medida ainda esbarra no fato de que, constitucionalmente, leis da hierarquia do exército proíbem que um general de logística, como Pazuello, vire general de Exército.

