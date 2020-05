PCdoB assina pedido de impeachment de Bolsonaro

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) decidiu na noite desta quarta-feira (20) assinar pedido de impeachment de Jair Bolsonaro, em conjunto com outros partidos políticos progressistas e de esquerda edit

247 - O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) afirma em nota que o Fora Bolsonaro e o pedido de impeachment do inquilino do Palácio do Planalto estão em “sintonia com o sentimento e a convicção de grande parte da nação brasileira".

Para os comunistas, "Jair Bolsonaro não tem mais condições de comandar o país”, informa a página do partido na internet.

Neste sentido, a decisão do PCdoB está “alicerçada no parecer de respeitados juristas e advogados de que Bolsonaro cometeu graves crimes contra a Constituição Federal, contra interesses do país e do povo”.

A nota afirma que a decisão partiu da sua Comissão Política Nacional e que a sigla “seguirá empreendendo todo empenho para que se constitua e se fortaleça uma frente ampla".

O PCdoB afirma ainda que "é imperativo salvar vidas", no momento em que o país registra quase 20 mil mortos pela Covid-19.

O documento aponta a necessidade de investigar os graves crimes praticados por Bolsonaro na presidência do país.

