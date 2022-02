PCdoB vê avanço na construção da federação de partidos de esquerda e centro-esquerda

Apoie o 247

247 - A direção nacional do PCdoB se reuniu neste sábado (12), quando aprovou uma resolução política que aponta que a legenda deve continuar avançando “no sentido da conclusão de uma federação que envolva PT, PCdoB, PSB e PV”.

A resolução destaca, ainda, que é importante dar continuidade às conversações com o Psol, Rede e outras legendas tendo em vista “a possibilidade de integrá-las.”

"Quando cresce em nosso país a possibilidade de uma vitória histórica das oposições, nas eleições presidenciais deste ano, o PCdoB está empenhado na construção de uma Federação de partidos que agregue legendas do campo progressista e de esquerda, que venha a se configurar na mais ampla unidade popular", destaca o documento, cuja íntegra pode ser lida no site do partido.



