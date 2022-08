PCO denuncia censura do Youtube contra a TV 247

“O acontecido é uma grave ofensa ao direito da liberdade de expressão e à independência da imprensa”, diz nota oficial do PCO edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Partido da Causa Operária, por meio de sua Executiva Nacional, se solidarizou à TV 247, que foi vítima de censura realizada pelo Youtube. A plataforma excluiu pelo menos 15 de seus vídeos do Youtube , pela prática de suposto "discurso de ódio". Mais cedo, nas redes sociais, o presidente do partido, Rui Costa Pimenta, se solidarizou com a TV 247 .

“O acontecido é uma grave ofensa ao direito da liberdade de expressão e à independência da imprensa”, diz nota oficial do PCO.

“Vários dos conteúdos que a TV 247 relata terem sido derrubados pertencem à reportagem que eles fizeram sobre a facada em Jair Bolsonaro, ocorrida em 2018. É inegável a controvérsia sobre o ocorrido, bem como é inegável que o acontecido favoreceu Bolsonaro no aspecto eleitoral, portanto é apenas natural que a sociedade discuta o acontecido e inclusive lance dúvida sobre o ocorrido”, continua o partido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A TV 247 é formada por alguns dos mais renomados jornalistas profissionais do Brasil , é justamente o combate ao discurso de ódio e ao fascismo. Integram a equipe da TV 247, comandada pelos jornalistas Leonardo Attuch e Gisele Federicce, nomes consagrados do jornalismo brasileiro como Tereza Cruvinel, Paulo Moreira Leite, Alex Solnik, Rodrigo Vianna, Joaquim de Carvalho, Hildegard Angel, Florestan Fernandes Júnior, Helena Chagas, Mário Vitor Santos, Gustavo Conde e Aquiles Lins, entre muitos outros. O conselho editorial reúne alguns dos maiores intelectuais e juristas do Brasil, como Celso Antônio Bandeira de Mello, Marco Aurélio de Carvalho, Carol Proner e Celso Amorim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasil 247 entende que a remoção arbitrária de conteúdo constitui um gravíssimo caso de censura, às vésperas das eleições presidenciais, e que todas as medidas judiciais serão adotadas.

Leia a nota do PCO na íntegra

A Executiva Nacional do PCO vem a público declarar o seu repúdio à decisão do Youtube de retirar vídeos da TV 247, ligada ao portal Brasil 247, por supostas alegações de “discurso de ódio. O acontecido é uma grave ofensa ao direito da liberdade de expressão e à independência da imprensa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasil 247, bem como outros veículos, como a própria imprensa do PCO, oferecem uma urgente e necessária alternativa às notícias enviesadas e manipuladoras da grande imprensa capitalista. A acusação de discurso de ódio – em si mesma vaga e prestando-se a todo o tipo de manipulação – é descabida, em momento algum os jornalistas do Brasil 247 patrocinaram qualquer tipo de “ódio”, tendo inclusive um tom bastante ameno.

Vários dos conteúdos que a TV 247 relata terem sido derrubados pertencem à reportagem que eles fizeram sobre a facada em Jair Bolsonaro, ocorrida em 2018. É inegável a controvérsia sobre o ocorrido, bem como é inegável que o acontecido favoreceu Bolsonaro no aspecto eleitoral, portanto é apenas natural que a sociedade discuta o acontecido e inclusive lance dúvida sobre o ocorrido.

É importante ressaltar que a ofensiva a favor da censura vem na esteira de uma mudança de política de Jair Bolsonaro no que diz respeito à liberdade de expressão. Mostrando que não defendem liberdade de expressão alguma, eles recorreram aos mesmo juízes e plataformas que diziam se opor para censurar a esquerda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As estruturas, mecanismo e leis da censura agora têm o seu peso jogado sobre um conjunto maior da esquerda, na figura do veículo comandado por Leonardo Attuch. Comprova-se aqui um princípio geral da política pelo qual o nosso Partido sempre se baseou: apoiar a repressão contra quem for, invariavelmente se volta contra a esquerda e o povo.

Chamamos aqui publicamente, e o faremos nas horas seguintes por outras vias, o conjunto da esquerda, da militância, dos partidos, sindicatos, organizações operárias, populares e estudantis a sair em denúncia deste absurdo e exigir o pronto restabelecimento do conteúdo jornalístico derrubado. Chamamos o conjunto da esquerda a se manifestar em defesa do restabelecimento do direito à livre expressão, à discussão política, a discordar, do direito de pensar, direitos estes que existem apenas e tão somente se forem gozados por todos sem restrição

10 de agosto de 2021

Executiva Nacional do Comitê Central Nacional do Partido da Causa Operária

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.