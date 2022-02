PCO prepara campanha "Lula já"

Apoie o 247

ICL

DCO - Mais um ano eleitoral se inicia e, com ele, a sujeira da campanha burguesa para fraudar as eleições e buscar garantir os representantes dos exploradores do povo na administração do Estado. Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral – TSE proíbe os candidatos de esquerda e o povo de fazer sua campanha eleitoral — nas ruas, pelas pautas populares —, todos os candidatos burgueses aparecem diariamente na imprensa burguesa, sem prejuízo algum.

Nossa tarefa histórica

O Partido da Causa Operária não é de se curvar a este tipo de farsa, até porque, nosso foco de campanha nunca é eleitoral. O povo quer Lula presidente! Nós queremos Lula presidente! E já! Faremos a campanha a qualquer custo. Já temos panfletos novos e a organização para pôr a campanha nas ruas, nos próximos dias a veremos tomar corpo por todo o país, não há tempo a perder!

A burguesia busca emplacar algum de seus parasitas profissionais: Ciro, Moro, Doria, Bolsonaro. Para isso, o esquema do golpe já está montado. O TSE está sob controle do lava-jatista Edson Fachin; durante as eleições, estará nas mãos do ministro do golpe Alexandre de Moraes; as urnas foram fabricadas por uma empresa ligada ao Podemos, partido de Sérgio Moro, e ao PSDB; e a parte técnica da eleição será controlada pelo exército, ou seja, as eleições brasileiros estão na prática sobre o controle do Departamento de Estado dos EUA.

A única forma de barrar o golpe é com uma ampla campanha de mobilização popular. Pela soberania nacional, pelo petróleo estatal, em defesa da Petrobras e dos direitos trabalhistas, assim como da Previdência pública, do emprego e também do combate à fome. É isso que expressa para os trabalhadores a presidência de Lula. A burguesia abomina todas essas pautas, e fará de tudo para evitar o governo do maior líder popular do país na atualidade. Será preciso fazê-la engolir um governo dos trabalhadores.

Como um pelotão em marcha

Enquanto isso, nossos militantes já organizam o movimento. Comitês são formados, e a pressão da direita já está se abatendo sobre os companheiros. Um dos comitês foi aconselhado pelo setor jurídico do Partido dos Trabalhadores, que sair às ruas por Lula presidente poderia dar problemas nas eleições. O problema estaria em termos como: Lula presidente, Lula 13, Lula 2022. Ora, nas eleições de 2018 já vimos no que dá “seguir a lei”. O TSE se mostra um tigrão para retirar uma candidatura de esquerda que não opõe resistência. Será o TSE tigrão também para reprimir uma candidatura levada à frente por milhares de comitês? O PCO colocou a meta de criar 1000 comitês nacionalmente por Lula presidente, o PT, 5000. A política de ambos o partido converge, e é preciso sair às ruas e derrotar o próprio TSE, um dos principais baluartes do golpe.

Um dos problemas que vemos é a pressão da direita sobre a esquerda e, quanto mais vacilante o setor de esquerda, maior a pressão da direita. Uma das funções de colocarmos na rua a campanha é acabar com a defensiva desses setores. Alguns companheiros, ainda em clima de paralisia, devem ser conduzidos pelo exemplo à atividade militante. Passou já do momento de a esquerda de conjunto partir para a ofensiva contra todos os golpistas, e a ferramenta para isso agora é a campanha por Lula presidente!

Panfletos, jornais, cartazes. Feiras, locais de trabalho, sindicatos, terminais de transporte, bairros populares. O material para a campanha contra o golpe nós já sabemos qual é, os locais para a campanha também. Agora é essencial organizar o máximo de companheiros para o pontapé inicial da campanha. Deixar na defensiva o TSE, colocar as baratas de volta nos esgotos, e o trabalhador decidir o programa do governo!

Destruir o imperialismo!

Enquanto Lula é atacado pela ala golpista da esquerda, está claro que um programa dos trabalhadores só será colocado com a pressão organizada das bases. É através do apoio a Lula que os trabalhadores terão um governo seu! É com a força de seu, de nosso trabalho político que levaremos adiante a política operária, seja Lula conciliador, queira conciliar ou não. Independente do que diga a burguesia, do vice ou do que quer que seja, só é possível avançar agora através desta campanha fundamental!

Companheiro, companheira, você que apoia a luta dos trabalhadores, que quer a dignidade para todo o povo, entre em contato e some-se imediatamente à campanha mais importante do momento político atual. Forme conosco um comitê na sua localidade, com amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho e companheiros militantes. Será necessário um trabalho duro para superar o poder da burguesia e do imperialismo, mas, certo como o sol que nasce todos os dias, é possível fazê-lo. Colocar em xeque o imperialismo! Derrotar o golpe no Brasil! Barrar o golpe continental na América Latina! Garantir a sobrevivência e mais que ela para os trabalhadores!

Fora Bolsonaro e todos os golpistas!

Lula presidente, por um governo dos trabalhadores!

Revolução! Governo Operário! Comunismo!

