PDT aciona TSE contra “showmício” de Bolsonaro em Barretos

247 - O PDT entrou com uma representação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) neste sábado (27) contra o candidato Jair Bolsonaro (PL) por realização de “showmício” na Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos (SP).

“Na oportunidade, o Senhor Jair Messias Bolsonaro proferiu discurso com nítido viés eleitoral, destinado ao público alvo do evento (agropecuária), de modo a verbalizar os pontos centrais do seu programa de campanha”, argumenta a legenda na ação.

De acordo com o partido, Bolsonaro se aproveitou do aparato do evento, que teve animadores, slogans e músicas de campanha, para fazer um “showmício”. A legenda ainda pede que ele seja proibido de participar de eventos semelhantes.

“Como se vê, é perceptível que houve desvirtuamento da participação do Senhor Jair Messias Bolsonaro, que transformou o evento em um comício eleitoral estruturado nos moldes de ato assemelhado a showmício, notadamente porque houve utilização de animador com a finalidade de animar o público e promover sua candidatura”, prossegue o partido.

