PDT adia lançamento da pré-candidatura de Ciro Gomes

Avanço da variante Ômicron no Brasil motivou a decisão do partido

Do Metrópoles - A disseminação da variante Ômicron da Covid-19 no Brasil levou o PDT a adiar o lançamento da pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes à Presidência da República.

A ideia do partido era lançar o pedetista ao Palácio do Planalto durante a convenção nacional da sigla em 21 de janeiro, mas o avanço da Ômicron fez a sigla adiar o lançamento, ainda sem nova data definida.

Segundo o deputado federal André Figueiredo (PDT-CE), a expectativa é lançar a candidatura de Ciro assim que a pandemia voltar a arrefecer. A esperança dos pedetistas é que isso aconteça até meados de março.

