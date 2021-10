PDT e Ciro querem aliança com Alckmin em São Paulo

Apoie o 247

247 - Em sua trajetória voltada para o centro, o PDT considera ideal uma aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), que está de saída do PSDB, mas ainda não definiu para qual partido vai.

Antônio Neto, presidente do PDT paulistano e que tem atuado nas articulações no estado, afirma que interessa ao partido "fazer um acordo em São Paulo, uma aliança no sentido que dê palanque ao projeto de desenvolvimento de Ciro". Por sua vez, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, informou que Alckmin lhe disse que "tem muita simpatia pelo Ciro", informa o UOL.

Uma das dificuldades para viabilizar a aliança é a exigência do PDT de ocupar alguma posição na chapa majoritária em São Paulo, seja como vice-governador ou candidatura ao Senado.

