PDT oficializa pré-candidatura de Ciro Gomes nesta sexta

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Após divulgar o adiamento do lançamento da pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes à Presidência da República, o PDT voltou atrás. O temor inicial para o cancelamento do evento era a disseminação da variante Ômicron, da Covid-19. No entanto, o partido decidiu manter o encontro presencial, mas somente para vacinados com o ciclo completo.

Com a manutenção da ideia inicial, está marcado o lançamento da pré-candidatura de Ciro Gomes para a próxima sexta-feira (21/1). O ato será logo após a Convenção Nacional do partido, às 15h30.

“Devido à pandemia, só poderão participar da coletiva de imprensa profissionais pré-credenciados e que apresentarem o esquema completo de vacinação para Covid-19, garantindo desta forma a segurança de todos os presentes ao ato”, afirmou a assessoria de imprensa do PDT.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE