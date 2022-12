PDT se reúne nesta terça-feira para decidir posição no governo Lula e apoio a Lira

Sigla também vai debater a presidência do Senado e o novo líder do PDT na Câmara edit

247 - O presidente do PDT, Carlos Lupi, convocou para o início da tarde desta terça-feira (6) uma reunião dos membros da executiva nacional para decidir qual será a posição da sigla durante o governo Lula (PT).

Segundo Igor Gadelha, do Metrópoles, será também discutido o apoio, ou não, do partido a Arthur Lira (PP-AL) à reeleição à presidência da Câmara dos Deputados. A candidatura à presidência do Senado também está na pauta.

O PDT deve decidir pelo apoio a Lira e à tentativa de reeleição do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

"Sobre Lula, a legenda vai discutir até que ponto deve ir o apoio ao governo Lula. O principal debate será sobre assumir ou não ministérios na nova gestão do petista. O PDT compõe a equipe de transição de Lula, mas uma ala do partido ligada a Ciro Gomes defende que a sigla não assuma cargos no governo, sob pena de atrapalhar os planos eleitorais do pedetista em 2026", diz a reportagem.

A reunião também vai definir o novo líder do PDT na Câmara. O deputado André Figueiredo (PDT-CE) é o favorito.

