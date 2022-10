PDT tenta convencer Ciro Gomes a voltar à campanha

Apoie o 247

247 - A executiva nacional do PDT tenta convencer o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) a voltar à campanha eleitoral, informa Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Ao contrário de Simone Tebet (MDB), que entrou de cabeça na campanha pela eleição do ex-presidente Lula (PT), Ciro Gomes se recusa a declarar apoio explícito a Lula, mas seus correligionários tentam fazer com que ele pelo menos volte sua "artilharia verbal" contra Jair Bolsonaro (PL).

"Se não pode ajudar Lula diretamente, que pelo menos Ciro parta para o ataque contra o Bolsonaro com sua peculiar verborragia. Ciro, porém, resiste. Ainda não superou a mágoa acumulada contra o ex-presidente e o PT", diz a reportagem.

O presidente do PDT, Carlos Lupi, e o secretário nacional da legenda, Manoel Dias, são dois do que "têm se empenhado na difícil missão de convencer Ciro a sair da profunda submersão em entrou após ficar em quarto lugar no primeiro turno".

