PDT vai ao STF contra Bolsonaro por campanha antivacina: "profeta da ignorância"

Revista Fórum - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, usou as redes sociais para anunciar que seu partido ingressou, nesta quinta-feira (30), no Supremo Tribunal Federal (STF), contra mais uma decisão negacionista do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Em despacho publicado na edição desta quinta-feira (30) do Diário Oficial da União (DOU), Milton Ribeiro, ministro da Educação, proíbe as Instituições Federais de Ensino de exigirem comprovante de vacinação contra a Covid-19 para retomar as aulas presenciais.

“Mais uma vez o profeta da ignorância Bolsonaro e seu seguidor, ministro da Educação, tentam impedir com que as universidades federais exijam a comprovação da vacina”, afirmou Lupi, em vídeo divulgado nas redes do partido.

Hoje (30), o PDT entrará no Supremo contra mais um absurdo de Bolsonaro. Agora, ele tenta impedir que as universidades federais exijam a comprovação da vacinação de seus alunos. A pandemia não acabou, precisamos defender a vida e combater as barbaridades de Bolsonaro! #PDT pic.twitter.com/QOs6vBr4Lk December 30, 2021

