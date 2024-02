PEC da Blindagem: parlamentares querem barrar operações da PF no Congresso e ter acesso a trechos sigilosos de investigações

Apoie o 247

247 - Lideranças do Congresso Nacional envolvidas na chamada "PEC da Blindagem", querem incluir no texto um dispositivo com o objetivo de garantir amplo e irrestrito acesso a parlamentares investigados pela Justiça, inclusive a trechos protegidos por sigilo, nos inquéritos em curso contra si próprios. A iniciativa busca consolidar um pacote de medidas destinadas a proteger deputados e senadores de investigações e operações policiais, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a coluna do jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, o líder do União Brasil na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA), confirmou a proposta que visa assegurar aos investigados o acesso completo aos trechos de inquéritos que lhes digam respeito, mesmo antes de operações de busca e apreensão

Para Nascimento, a falta de acesso prévio prejudica o devido processo legal, a ampla defesa e o direito ao contraditório. Alega que os investigados não podem ser processados sem conhecer as acusações e as provas contra eles. Essa medida, no entanto, enfrenta resistência por parte de representantes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal.

Críticos argumentam que a eliminação do sigilo para parlamentares pode inibir a produção de novas provas, dificultar operações de busca e apreensão e até mesmo comprometer a proteção de testemunhas. Um subprocurador alerta que o acesso precoce a informações pode resultar no sumiço de provas, prejudicando investigações.

Outras discussões incluem a proibição de operações de busca e apreensão contra parlamentares nas dependências do Congresso, sendo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se posiciona contra essa medida.

“Outra proposta feita na reunião de líderes que discutiu a PEC da Blindagem, na última terça-feira, foi acabar de vez com o foro privilegiado de parlamentares – o que empurraria todos os processos contra deputados e senadores para a primeira instância, retirando do Supremo e por consequência, de Alexandre de Moraes, investigações incômodas para os bolsonaristas”, destaca a reportagem.

A discussão da PEC ganhou força na Câmara após o ministro Alexandre de Moraes autorizar medidas contra os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). Jordy é investigado por envolvimento nos atos golpistas de janeiro de 2023, enquanto Ramagem está sob investigação devido ao monitoramento ilegal realizado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), expressou a intenção de que a proposta seja relatada por um representante do Centrão para evitar polarização entre governistas e opositores.

