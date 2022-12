PEC da Transição será votada nesta terça-feira na CCJ e terá Alexandre Silveira como relator

Davi Alcolumbre marcou votação da PEC da Transição na CCJ do Senado para esta terça-feira (6) e escolheu Alexandre Silveira como relator edit

Agenda do Poder - O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) marcou para as 9h30 desta terça-feira (6/12) a votação da PEC da Transição na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a qual preside.

Segundo o Metrópoles, a análise no colegiado acontecerá um dia antes da votação da proposta no plenário da Casa, marcada por Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a quarta-feira (7/12).

Para relatar a PEC, Alcolumbre escolheu o senador Alexandre Silveira (PSD-MG), considerado um dos parlamentares mais próximos de Pacheco.

