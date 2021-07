"PEC do Pazuello": Forças Armadas negociam com Congresso exceções na proposta que barra militares em cargos civis

A intenção das Forças Armadas é conseguir junto ao Congresso permissão para que militares ocupem cargos civis que tenham relação com a defesa e a segurança nacional edit

247 - As Forças Armadas negociam com o Congresso Nacional, segundo Caio Junqueira, da CNN Brasil, exceções na Proposta de Emenda Constitucional (PEC), apelidada de "PEC do Pazuello", de autoria da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC), que tem por objetivo impedir que militares participem de cargos civis.

A intenção das Forças Armadas é permitir a atuação de militares em cargos civis de caráter técnico - como nas áreas cibernética, espacial e nuclear -, impedindo a ocupação de cargos civis políticos. Em suma, o desejo é que militares possam ocupar cargos civis que estejam relacionados à defesa e segurança nacional.

Atualmente, o texto da "PEC do Pazuello" estabelece: "o militar da ativa somente poderá exercer cargos de natureza civil na Administração Pública, nos três níveis da Federação, desde que atendidos os seguintes requisitos: a) se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; b) se contar mais de dez anos de serviço, passará automaticamente, no ato da posse, para a inatividade".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.