Peça "A Pane" tem sessão seguida de debate entre Marco Aurélio Carvalho e Gabriela Mansur

Paralelo entre o texto do espetáculo, de autoria de Friedrich Dürrenmatt, e o atual sistema de Justiça brasileiro será discutido no domingo (22), no Teatro Faap, em São Paulo

Conjur - A sessão deste domingo (22/5) do espetáculo "A Pane", no Teatro Faap, em São Paulo, será seguida de debate entre a promotora Gabriela Mansur, presidente do Instituto Justiça de Saia, e o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas.

No colóquio, os convidados analisarão os aspectos jurídicos da peça. A ideia é traçar um paralelo entre o texto do espetáculo, de autoria do escritor Friedrich Dürrenmatt, e o atual sistema de Justiça brasileiro.

As rodadas de debates após a encenação ocorrem desde a primeira temporada de "A Pane", que contou com conversas entre profissionais de destaque no universo jurídico, como os advogados Augusto de Arruda Botelho, Alamiro Velludo, Veronica Sterman e Alberto Toron.

Nesta segunda temporada, os produtores buscaram incluir nos debates outras áreas do conhecimento refletidas no texto, como a psicologia, o teatro, a filosofia e a literatura — caso dos bate-papos realizados entre o psicólogo Jorge Forbes e o ator Oswaldo Mendes, no começo do mês, e entre o filósofo Diego Viana e o jornalista da área literária Manuel Costa Pinto, no fim de semana passado.

Neste domingo, entretanto, o debate volta com a temática jurídica, agora trazendo perspectivas de temas como o machismo nos tribunais e a aleatoriedade de justiça.

Debatedores



Promotora de Justiça e ativista com mais de 20 anos de trabalhos dedicados à defesa dos direitos das mulheres, Gabriela Mansur é uma das vozes mais atuantes nesse segmento no Brasil.

Idealizadora de vários projetos voltados ao empoderamento feminino, é presidente do Instituto Justiça de Saia, dedicado à promoção, defesa dos direitos e da autonomia financeira das mulheres, por meio de parcerias com empresas ligadas à causa.

Um dos mais destacados defensores das prerrogativas profissionais dos advogados, Marco Aurélio de Carvalho, por sua vez, é fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) e do Grupo Prerrogativas.

Além disso, é secretário de relações públicas da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil e membro da Comissão de Proteção de Dados da OAB-RJ. É também articulista nos principais veículos de mídia do país

Sobre a peça



Com direção de Malú Bazán e elenco formado pelos atores Antonio Petrin, Oswaldo Mendes, Heitor Goldflus, Roberto Ascar, Cesar Baccan e Marcelo Ullmann, "A Pane" é inspirada no conto homônimo do dramaturgo, contista e romancista suíço Friedrich Dürrenmatt (1921-1990).

Considerado um dos grandes narradores de sua geração, Dürrenmatt explorou as vertentes do teatro épico, com peças que visavam envolver o público em um debate teórico, para além das limitações de um entretenimento meramente passivo. Na década de 50, com "A Pane", chegou ao que muitos consideram o auge de sua capacidade artística.

Na trama, a falha mecânica de um Jaguar leva um representante comercial a uma situação inusitada. Sem lugar para se hospedar após a pane em seu carro, ele tem de pernoitar na casa de um juiz aposentado.

Lá, aceita uma proposta feita pelo anfitrião para que figure como réu em um jogo em que octogenários juristas encenarão suas antigas ocupações. O crime? Não importa: "crime é algo que sempre se pode encontrar".

Assim, brincando de tribunal, os personagens levantam questões sobre o conceito de justiça, o sistema judicial e este mundo "de inocentes com culpa e culpados sem culpa".

O espetáculo está em cartaz no Teatro Faap, à rua Alagoas, 903, em Higienópolis, região central da capital paulista. No domingo, a sessão começa às 18h. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada).

