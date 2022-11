Pedido de cidadania de Flávio e Eduardo Bolsonaro vira debate no Parlamento italiano

Para o deputado italiano Angelo Bonelli, o pedido de cidadania aparenta uma possível movimentação para escapar de processos no Brasil edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apresentaram pedido junto à embaixada da Itália em Brasília (DF) de cidadania italiana.

Durante sessão plenária da câmara de deputados da Itália, em Roma, nesta sexta-feira (25) o governo italiano confirmou que os irmãos Bolsonaro pediram para entrar na lista de espera para obtenção da cidadania italiana.

Angelo Bonelli, um dos líderes do movimento Europa Verde e parlamentar da Aliança Verde e de Esquerda, classificou o pedido de cidadania como uma possível movimentação para escapar de processos no Brasil.

De acordo com reportagem do jornalista Jamil Chade, do UOL, Bonelli apresentou uma interpelação parlamentar questionando o Ministério das Relações Exteriores sobre o caso.

"O político italiano também quis saber se o presidente Bolsonaro também teria entrado com o pedido, mas o governo informa que não houve nenhum pedido feito por Jair Bolsonaro nesse sentido", destaca o jornalista.

Segundo o relator Gianmarco Mazzi, Eduardo e Flávio entregaram alguns documentos e o processo está em análise para verificar se existem os requisitos estabelecidos pela lei italiana para concessão da cidadania.

"Ressalto que o reconhecimento da cidadania italiana iure sanguinis não prevê atividade de avaliação discricionária por parte da administração que examina o pedido, mas apenas a verificação de que o interessado possua os requisitos estabelecidos pela lei".

No entanto, Bonelli rebateu defendendo que o clã Bolsonaro não fosse privilegiado diante do trâmite burocrático em questão de tempo, visto que o processo de cidadania pedido no exterior pode levar até dez anos.

O parlamentar italiano enfatizou ainda que Jair Bolsonaro e seu partido foram responsáveis pela devastação da Floresta Amazônica e pela violação dos direitos humanos e, por isso, está em julgamento por crimes contra a humanidade, com o Senado brasileiro iniciando um "estado de acusação".

