Pedido de vista de Moraes suspende julgamento sobre retorno de contribuição sindical

247 - O julgamento sobre a constitucionalidade da cobrança da contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados foi suspenso após um pedido de vista do ministro do do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A informação é do jornal O Globo.

Antes do julgamento ser suspenso, os ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Luís Roberto Barroso haviam votado pelo retorno da cobrança do imposto sindical.

Caso os demais integrantes da Corte sigam o entendimento dos três ministros, a decisão do STF que em 2017 considerou essa cobrança inconstitucional seria revista.

A ação estava sendo julgada por meio do plenário virtual. A análise do caso começou no dia 14 e estava prevista para terminar no dia 24. O pedido de vista feito por Moraes, porém, alterou o cronograma e não há previsão de data para que o caso retorne à pauta da Corte.

