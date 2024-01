Pedidos via Lei de Acesso à Informação registram um acréscimo de quase 20% em 2023

Apoie o 247

247 - Durante o primeiro ano do governo do presidente Lula, em 2023, foi registrado um aumento de 20% nos pedidos através da Lei de Acesso à Informação (LAI). No total, foram realizadas 131.505 requisições, em comparação com 2022, quando foram somados 110.402 pedidos. Segundo informação publicada pelo Estadão , o órgão que obteve o maior número de pedidos através da LAI foi o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), liderando o ranking pelo segundo ano consecutivo. Somente no ano de 2023, foram realizadas 9.891 solicitações ao instituto. Já no ano anterior, o montante foi de 12.144.

