Pedro Guimarães burlou lei para acumular cargos e quadruplicar salário, chegando a R$ 230 mil somente em um mês

Apoie o 247

ICL

247 - De acordo com a Lei das Estatais, o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, só poderia acumular dois cargos no órgão. No entanto, ele era membro de pelo menos 21 conselhos de administração de empresas ligadas à estatal em 2021.

Com isso, Pedro Guimarães - que pediu demissão da presidência do banco estatal após denúncia de assédio sexual e moral por funcionárias - só poderia acumular dois cargos nesse tipo de órgão acumulava salários que saltava de R$ 56 mil para mais de R$ 230 mil, segundo dados obtidos pelo R7 relativos a julho de 2021, quando Guimarães recebeu R$ 230.940.

A Lei das Estatais proíbe "a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2 (dois) conselhos, de administração ou fiscal, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo reportagem do R7, somente em julho de 2021, Pedro Guimarães aparece como presidente dos conselhos de administração do Banco Pan, da Elo, da Caixa Cartões, da Caixa Seguridade e da Caixa Participações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE