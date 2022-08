Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, vai depor sobre denúncias de assédio sexual na instituição

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães será chamado a depor na investigação do Ministério Público Federal acerca das denúncias de assédio sexual que levaram à sua queda, em junho deste ano, diz a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles. A data para a oitiva ainda não foi marcada, mas a expectativa é de que o ex-executivo deponha sobre o caso nas próximas semanas.

Guimarães, que era um dos integrantes do governo mais próximos de Jair Bolsonaro (PL), é acusado de assédio por mais de dez funcionárias da instituição financeira. Os depoimentos prestados ao Ministério Público Federal (MPF) foram colhidos sob sigilo.

“Os procuradores estão ouvindo vítimas e testemunhas dos episódios. Além de denúncias de assédio sexual, há também relatos diversos de assédio moral. O procedimento, que não tem prazo para ser encerrado, pode resultar na apresentação de uma denúncia formal à Justiça contra o ex-presidente da Caixa”, ressalta a reportagem.

