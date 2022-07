Pedro Guimarães recebeu primeira denúncia na Caixa com apenas 6 meses no cargo

Apoie o 247

247 - Demitido da presidência da Caixa Econômica Federal em junho após ser denunciado por assédio sexual contra funcionárias da empresa, Pedro Guimarães já recebia denúncias internas desde julho de 2019, com apenas seis meses no comando da estatal. A informação é da Folha de S. Paulo.

Antes de sua demissão, Guimarães também havia recebido outras seis denúncias internas: em julho e setembro de 2019, novembro de 2020, setembro de 2021 e duas em novembro do mesmo ano. A natureza das denúncias não foi especificada, então não é possível afirmar se eram relacionadas a assédio sexual, moral ou a outro tipo de conduta.

Após a saída do ex-presidente, outras sete denúncias surgiram, totalizando, então, 14 queixas contra ele até o momento. A Folha obteve estas informações em um documento do Ministério Público do Trabalho (MPT), que está investigando as denúncias contra Pedro Guimarães e o ex-vice-presidente do banco, Celso Leonardo Barbosa, também citado nos escândalos de assédio.

Em nota, o advogado de Guimarães, José Luis Oliveira Lima, alegou que "Pedro Guimarães nega taxativamente ter praticado ou estimulado qualquer ato de abuso, irregularidade ou ilegalidade. Por isso, está convicto de que apurações de qualquer natureza, sejam internas ou externas, vão concluir pela correção de seu comportamento."

