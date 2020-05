Pedro Serrano: não há legislação no Brasil para combater atos que atentem contra a democracia

247 - O jurista Pedro Serrano, em entrevista à TV 247, afirmou que Jair Bolsonaro não é capaz de ocupar o posto de presidente da República e que é totalmente despreparado para o cargo, além de ser inconstitucional.

“Esse governo é absolutamente inconstitucional. Ele é, não é que ele está. Ele só pratica condutas inconstitucionais. Ele não está lá para dar o ponto de vista pessoal dele, está lá para aplicar a Constituição, para ser um presidente da República, não é um autor dos próprios desejos, é um autor do desejo da cidadania e da Constituição. Ele não tem a mínima noção do que é ser presidente da República, é o sujeito mais despreparado para a função”, disse o professor de Direito.

Sobre os atos recentes que pedem o fim da democracia por meio do fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), Serrano explicou que não há na legislação brasileira um recurso para proteger a democracia e punir as pessoas que atentem contra o regime democrático. “Nós temos um vácuo legislativo no Brasil muito sério. A Lei de Segurança Nacional é uma lei inconstitucional produzida pela ditadura para atacar inimigo interno, o espírito da Constituição de 88 é ser uma semente anti ditadura. Não podemos admitir, como muita gente tem feito, o uso da Lei de Segurança Nacional. Temos que produzir uma lei de defesa do Estado Democrático. Temos que produzir essa lei, é um vácuo na legislação. Se um militar tenta um golpe de Estado ele vai ser punido pelo código militar, mas não há uma lei específica que puna tentativa de golpe. A democracia no Brasil está desprotegida, ela está protegida por uma lei inconstitucional criada na ditadura para defender a ditadura”.

