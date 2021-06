Pedro Serrano sobre voto impresso: 'Bolsonaro não quer a legitimidade da eleição. Está se lixando para a democracia'

“Se a impressão aperfeiçoa o voto, acho ótimo que se faça, mas por conta do debate técnico. Agora, no político ele [Bolsonaro] não me convence porque o que eles estão querendo é arrumar um discurso que tem só uma hipótese de não ser utilizado: eles ganharem a eleição", afirmou o jurista Pedro Serrano edit

247 - O jurista Pedro Serrano, advogado, professor de Direito Constitucional da PUC-SP, afirmou em entrevista ao programa Estado de Direito, na TV 247, que o campo progressista e democrático não podem ser ingênuos e cair no debate bolsonarista sobre o voto impresso e auditável.

“Quando entra no discurso do Bolsonaro não dá para ser ingênuo. No discurso do Ciro sobre esse tema há também um traço de ingenuidade. O nosso campo sempre tem que fazer a observação de que o que o Bolsonaro quer não é a legitimidade da eleição. Ele sabe que urna eletrônica não tem fraude ao ponto de alterar o resultado de uma eleição para presidência da República”, salientou Serrano.

E acrescenta: “Se houver uma votação como o Ciro fala, com comprovante de voto, ele [Bolsonaro] vai arrumar um jeito se ele perder a eleição de falar que foi fraudada. Ele só tem uma hipótese dele não falar que a eleição foi fraudada: ele ganhar. É um pouco do discurso do Trump de falsificar a realidade em prol de uma ideologia ultra-extremista. Uma instrumentalização do fato em prol de uma ideologia insana. Isso eles vão fazer de qualquer modo e não podemos cair nessa lorota do bolsonarismo”.

Pedro Serrano reforça que a Justiça Eleitoral brasileira já demonstrou para o mundo sua eficiência e é acompanhada por autoridades internacionais, dando legitimidade às eleições.

“Se a impressão aperfeiçoa o voto, acho ótimo que se faça, mas por conta do debate técnico. Agora, no político ele não me convence porque o que eles estão querendo é arrumar um discurso que tem só uma hipótese de não ser utilizado: eles ganharem a eleição. Se eles perderem vão falar que é ilegítimo. É gente facista. Está se lixando para a democracia, para a legitimidade, a moralidade política da democracia. São amorais nesse ponto de vista. É gente do mal e que não tem mediação possível”, conclui.

Confira a entrevista completa:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.