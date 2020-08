Pela primeira vez desde 1956, Barretos cancela Festa do Peão de Boiadeiro

A 65ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos foi cancelada para 2020. O anuncio foi realizado na madrugada deste domingo (30). Nas últimas edições, Barretos recebeu de 900 mil visitantes em seus 11 dias de evento edit

247 - Pela primeira vez desde 1956, este ano não terá a realização da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. O anuncio do cancelamento da edição de 2020 aconteceu na madrugada deste domingo (30), devido à pandemia da Covid-19. A reportagem é do jornal Folha de S. Paulo.

A 65ª edição da mais tradicional festa de gênero “rodeio” no país, que estava programada inicialmente para ocorrer de 20 a 30, só vai ser realizada entre 19 e 29 de agosto do ano de 2021, acrescenta a reportagem.

Nas últimas edições, Barretos recebeu de 900 mil visitantes em seus 11 dias de evento. O estádio de rodeios, onde ocorrem montarias e shows, comporta 55 mil pessoas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.