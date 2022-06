'Pelado' dá nova versão sobre assassinato de Dom e Bruno

Apoie o 247

247 - Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como 'Pelado' e que confessou ter participado do assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira, deu uma nova versão sobre os acontecimentos.

Pelado disse à Polícia Federal (PF) durante a reconstituição do crime que não participou da execução do jornalista britânico e do indigenista brasileiro no Vale do Javari, região isolada do Amazonas. Ele acusou Jeferson da Silva Lima de ser o autor dos disparos que mataram os dois homens.

Pelado disse que Jeferson e Bruno tiveram uma discussão no rio Itaquaí e que o indigenista trocou tiros com o primeiro. O barco com Dom e Bruno teria partido rapidamente em direção a uma das margens do rio. Jeferson teria então atirado nas costas de Bruno e, em seguida, matado Dom.

Jeferson se entregou à PF no último sábado, 18, e teria admitido participação na morte de Bruno e Dom. Além dos dois, também está preso o suspeito Oseney da Costa de Oliveira, que é irmão de Pelado. Oseney negou ter participado do crime, e seu irmão afirmou que ele não teve envolvimento. (Com informações da revista Veja e da rádio CBN).

