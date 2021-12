Pelo Twitter, Bolsonaro requenta notícia sobre aumento para médicos-residentes

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro, rejeitado por 55% da população e em baixa nas pesquisas eleitorais, decidiu intensificar sua estratégia de comprar apoios.

O ocupante do Palácio do Planalto anunciou pelo Twitter que "a partir de janeiro de 2022, médicos-residentes e residentes em área profissional da saúde de todo o país passarão a contar com a incorporação definitiva de R$ 667 no valor da bolsa. Com isso, o valor mínimo passará para R$ 4.106,09", escreveu

Bolsonaro está requentando notícia publicada há dois meses. A portaria interministerial dos ministérios da Educação e da Saúde, que altera o valor mínimo da bolsa foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) em 15 de janeiro

