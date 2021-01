Pequena padaria de Campos do Goytacazes vendeu 8,8 milhões de bombons para o Exército

Filho e suposto sócio de empresária que vendeu R$ 15 milhões em leite condensado ao governo federal também têm ligações com as Forças Armadas edit

Portal Forum - A padaria que vendeu R$ 8,8 milhões em bombons ao governo de Jair Bolsonaro em 2020 também fechou diversos contratos com o Exército ao longo do ano. Compras variam de R$ 200 a quase R$ 30 mil.

Segundo levantamento realizado pela reportagem no Portal da Transparência do governo federal, a última venda da Estela Panificadora e Confeitaria Eireli, de Fernanda Borba Cavalheiro, foi realizada em 28 de dezembro de 2020 ao Comando do Exército. Ao todo, foram repassados R$ 7,5 mil por pães e doces.

Entre pequenos repasses de R$ 200, R$ 300 e R$ 400, a maioria para o Ministério da Defesa, a padaria também fez vendas com lucros que chamam atenção. Em novembro do ano passado, por exemplo, foi fechado um repasse de R$ 29,8 mil só com o grupo de apoio do Comando da Aeronáutica em Curitiba.

O conhecimento liberta. Saiba mais